Beykoz Belediyesi'ne bir soruşturma daha!

Beykoz Belediyesi'ne yeni bir soruşturma daha açıldı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı belediyenin kaçak yapılara kapı numarası verdiği iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. Başsavcılık, belediyeye müzekkere yazarak son bir yıl içerisinde bina ve dairelere verilen numaralarla ilgili belgeleri istedi.

Beykoz Belediyesi ile ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında belediye başkanı Alaaddin Köseler, Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün de aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklanmıştı. Belediyeye bir soruşturma daha başlatıldı.

'KAPI NUMARASI' SORUŞTURMASI

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediyesi tarafından kaçak yapılara kapı numarası verildiği iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.

Beykoz Belediyesi tarafından kaçak yapılara kapı numarası verildiği iddiasının sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma açan başsavcılık, belediyeye müzekkere yazarak son bir yıl içerisinde bina ve dairelere verilen numaralarla ilgili belgeleri istedi.

Başsavcılık, İçişleri Bakanlığı'ndan da mekansal adres kayıt sistemindeki Beykoz ilçesiyle ilgili verileri talep etti.

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANI VE YARDIMCISI TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan Beykoz Belediyesi'ne yönelik daha önce düzenlenen yolsuzluk soruşturmasında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklanmıştı.