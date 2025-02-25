Son dakika | Beykoz Belediyesi'nde 'konser' gözaltısı

Son dakika haberine göre, Beykoz Belediyesi’nin 15 Ocak 2025 tarihinden önceki Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Erkan Duyar belediyenin konser etkinliklerindeki hukuka aykırı işlemleri nedeniyle gözaltına alındı.

USULSÜZ İŞLEM TESPİT EDİLDİ

Beykoz belediyesine yönelik devam eden farklı soruşturmalar kapsamında, 30 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen Manuş Baba ve iptal olan Baba Zula organizasyonlarına ilişkin ihale sürecindeki usulsüzlüklere ilişkin yapılan incelemelerde hukuka aykırı usulsüz işlemler yapıldığı savcılık tarafından tespit edildi. Beykoz Belediyesi'nin eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Erkan Duyar gözaltına alındı.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında yeni gelişmelerin yaşanması beklenirken, Beykoz Belediyesi'nin konser ve spor kulübü harcamalarına ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.