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Beykoz Devlet Hastanesi'nde yangın paniği! Korku dolu anlar yaşandı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Ekim 2024 14:16 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 14:19

İstanbul Beykoz Devlet Hastanesi'nde klimadan dolayı yangın çıktı. Yangın nedeniyle hastaneye tedavi için gelen vatandaşlar tahliye edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Beykoz Devlet Hastanesi'ndeki bir klimadan saat 10.00 sıralarında bir anda duman​ ve alev çıkmaya başladı.

Beykoz Devlet Hastanesi'nde yangın paniği! Korku dolu anlar yaşandı - 1. Resim

Durumu fark eden hastane görevlileri tarafından itfaiye​ ekiplerine haber verildi. 

Beykoz Devlet Hastanesi'nde yangın paniği! Korku dolu anlar yaşandı - 2. Resim

Hastaneye tedavi olmaya gelen vatandaşlar hastaneden tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan klimayı söndürdü.  Ekipler, polikliniğe dolan dumanı tahliye etti. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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