Beykoz Riva'da dehşet anları! Genç adamı döverek bayılttılar

08 Temmuz 2024 16:55 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 17:07

İşgalci İsrail katliamlarına devam ediyor! Gazze'ye bomba yağdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İşgalci İsrail katliamlarına devam ediyor! Gazze'ye bomba yağdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İstanbul Beykoz Riva'da yaşanan olayda, trafikte çıkan yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Kavgaya bir tarafın yakınları da dahil olunca ortalık karıştı.

ÖLDÜRESİYE DARBEDİLDİ

Kimliği belirsiz kişiler tarafından öldüresiye dövülen genç fazla dayanamayarak bayıldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı genci hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde, kimliği belirsiz kişiler tarafından bir genç dövülüyor ve gencin bayılarak yere düştüğü görülüyor.