Beykoz'da denizde yüzen domuzu görenler şaşkına döndü! "Palamuta geldik, domuz bulduk"

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

23 Ekim 2024 14:59 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 15:00

Beykoz'da kameralara yansıyan görüntüler şaşkına çevirdi. Yaban domuzu şehre inerek denize girdi. Denizde yüzen domuzu gören vatandaşlar cep telefonuyla o anları saniye saniye kaydetti. Domuzun yüzdüğünü göre n bir balıkçı ise "Palamuta geldik, domuz bulduk" dedi.