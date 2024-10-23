Beykoz'da denizde yüzen domuzu görenler şaşkına döndü! "Palamuta geldik, domuz bulduk"
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Ekim 2024 14:59 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 15:00
Beykoz'da kameralara yansıyan görüntüler şaşkına çevirdi. Yaban domuzu şehre inerek denize girdi. Denizde yüzen domuzu gören vatandaşlar cep telefonuyla o anları saniye saniye kaydetti. Domuzun yüzdüğünü göre n bir balıkçı ise "Palamuta geldik, domuz bulduk" dedi.
Beykoz'da denizde domuzun yüzdüğünü görenler şaşkına döndü. Ormanlık alanlardan inen bir yaban domuzu Çubuklu Sahili'nde denize girerek yüzdü.
GÖRENLER ŞAŞTI KALDI
Denizin ortasında yüzen domuz görenleri şaşırttı. Kıyıdan yüzerek ilerleyen domuz vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Domuzu gören bir balıkçı ise, “Palamuta geldik, domuz bulduk” dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Vay be bu nasıl bir manzara her felakete böyle bir ekmanık alır insanlar. Ya şaaka mı herhalde