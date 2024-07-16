Beylikdüzü marinada tekne ile bot çarpıştı! Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
16 Temmuz 2024 07:28 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 07:35
Beylikdüzü'nde bir marinada tekne ile botun çarpışması sonucu denize düşen Selçuk Mahanoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.
Beylikdüzü'nde meydana gelen talihsiz olayda, marina önlerinde seyreden tekne ile bot belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle bot içerisinde bulunan 41 yaşındaki Selçuk Mahanoğlu denize düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi ve deniz polisi sevk edildi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Gelen ekipler denize düşen Selçuk Mahanoğlu'nun kurtarılması için çalışma başlattı.
Mahanoğlu'nun yaklaşık 6 saat sonra kazanın yaşandığı alanın 150 metre ilerisinde kıyıya yakın bir yerde cansız bedenine ulaşıldı.
Mahanoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı