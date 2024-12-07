Beylikdüzü'nde 14 katlı binada patlama! Yaralılar var
Beylikdüzü Osmanlı Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı binada doğalgaz patlaması meydana geldi. İlk belirlemelere göre 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Binada mahsur kalan 1 kişi için ise kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
İstanbul Beylikdüzü'nde sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Beylikdüzü Osmanlı Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı binada doğalgaz patlaması meydana geldi. İlk belirlemelere göre 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Binada mahsur kalan 1 kişi için ise kurtarma çalışmaları sürüyor.
EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
Patlama nedeniyle binadan kopan moloz parçaları etrafa yayıldı. Bina sakinleri apartmanı boşaltırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Elektrik ve doğal gaz akışının kesildiği sokakta ekiplerin çalışması sürüyor. Kurtarma çalışmalarına hassas burunlu köpek de katıldı.