Beylikdüzü'nde 14 katlı binada patlama! Yaralılar var

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

07 Aralık 2024 08:21 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 09:16

Beylikdüzü Osmanlı Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı binada doğalgaz patlaması meydana geldi. İlk belirlemelere göre 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Binada mahsur kalan 1 kişi için ise kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

İstanbul Beylikdüzü'nde sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Beylikdüzü Osmanlı Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı binada doğalgaz patlaması meydana geldi. İlk belirlemelere göre 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Binada mahsur kalan 1 kişi için ise kurtarma çalışmaları sürüyor. EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ Patlama nedeniyle binadan kopan moloz parçaları etrafa yayıldı. Bina sakinleri apartmanı boşaltırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Elektrik ve doğal gaz akışının kesildiği sokakta ekiplerin çalışması sürüyor. Kurtarma çalışmalarına hassas burunlu köpek de katıldı. İlgili Haberler Adana'dan acı haber: Görev başındaki polis memuru şehit oldu Arsa almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Arkadaşlarına güvendi, 68 milyondan oldu!