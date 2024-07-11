Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Beylikdüzü'nde dehşet! Genç kadın kardeşi tarafından katledildi: Ailesini defalarca kez uyardı iddiası

Beylikdüzü'nde dehşet! Genç kadın kardeşi tarafından katledildi: Ailesini defalarca kez uyardı iddiası

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Temmuz 2024 15:32 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 15:37

İstanbul Beylikdüzü’nde kardeşi tarafından bıçaklanan Merve K.‘yı (28):yapılan tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Katil zanlısı kardeş, olay yerinde kullandığı bıçakla birlikte gözaltına alındı. İşte acı olayın detayları...

Kadın cinayetlerinin ardı arkası kesilmiyor. Her gün binlerce kadın eski eşi, abisi, kardeşi, eniştesi, babası tarafından katlediliyor. Bu kez dehşetin adresi ise Beylikdüzü...  

Dün akşam saatlerinde İstanbul Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde yaşanan dehşet verici olayda, Merve K. isimli genç kadın psikolojik rahatsızlıkları olduğu iddia edilen kardeşi Hüseyin K. tarafından bıçaklanarak katledildi. 

MARKETTEN ALDIĞI BIÇAK İLE YAKALANDI

Hüseyin K. isimli bir genç, marketten aldığı bıçakla Merve K.’yı bıçaklayarak ağır yaraladı.

Beylikdüzü'nde dehşet! Genç kadın kardeşi tarafından katledildi: Ailesini defalarca kez uyardı iddiası - 1. Resim

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edilirken, yaralı kadın olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Beylikdüzü'nde dehşet! Genç kadın kardeşi tarafından katledildi: Ailesini defalarca kez uyardı iddiası - 2. Resim

Polis ekipleri Hüseyin K.’yı ise evde bıçak ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan olayın ardından hastaneye kaldırılan abla Merve K., yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan kardeşi Hüseyin K. ise karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Beylikdüzü'nde dehşet! Genç kadın kardeşi tarafından katledildi: Ailesini defalarca kez uyardı iddiası - 2. Resim

DEFALARCA KEZ UYARDI

Merve K.'nin kardeşinin psikolojik rahatsızlıkları olduğunu söyleyerek ailesini defalarca kez uyardığı iddia edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...