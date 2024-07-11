Beylikdüzü'nde dehşet! Genç kadın kardeşi tarafından katledildi: Ailesini defalarca kez uyardı iddiası

11 Temmuz 2024 15:32 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 15:37

Kadın cinayetlerinin ardı arkası kesilmiyor. Her gün binlerce kadın eski eşi, abisi, kardeşi, eniştesi, babası tarafından katlediliyor. Bu kez dehşetin adresi ise Beylikdüzü...

Dün akşam saatlerinde İstanbul Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde yaşanan dehşet verici olayda, Merve K. isimli genç kadın psikolojik rahatsızlıkları olduğu iddia edilen kardeşi Hüseyin K. tarafından bıçaklanarak katledildi.

MARKETTEN ALDIĞI BIÇAK İLE YAKALANDI

Hüseyin K. isimli bir genç, marketten aldığı bıçakla Merve K.’yı bıçaklayarak ağır yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edilirken, yaralı kadın olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri Hüseyin K.’yı ise evde bıçak ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan olayın ardından hastaneye kaldırılan abla Merve K., yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan kardeşi Hüseyin K. ise karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DEFALARCA KEZ UYARDI

Merve K.'nin kardeşinin psikolojik rahatsızlıkları olduğunu söyleyerek ailesini defalarca kez uyardığı iddia edildi.