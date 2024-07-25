Beylikdüzü’nde ilginç olay! Sokak köpekleri park halindeki otomobili parçaladı

25 Temmuz 2024 09:41 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 09:48

Bakan Tunç'tan sokak hayvanları yasa teklifi açıklaması: "Sebepsiz yere hayvan öldürme söz konusu değil"

Bakan Tunç'tan sokak hayvanları yasa teklifi açıklaması: "Sebepsiz yere hayvan öldürme söz konusu değil"

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde ilginç bir olay vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

DAKİKALARCA TAMPONU ISIRDILAR

Barış Mahallesi’nde önceki gün gece saatlerinde meydana gelen olayda sokak köpekleri park halindeki araca saldırdı. 3 köpek dakikalarca aracın üstüne çıkıp tamponunu ısırdı.

Yaşanan olay nedeniyle araçta maddi hasar oluşurken, yaşanan o anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.