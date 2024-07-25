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Beylikdüzü’nde ilginç olay! Sokak köpekleri park halindeki otomobili parçaladı

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 Temmuz 2024 09:41 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 09:48
Beylikdüzü’nde ilginç olay! Sokak köpekleri park halindeki otomobili parçaladı

Beylikdüzü'nde ilginç bir olay vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Sokak köpekleri park halindeki aracı hedef aldı. Köpekler gece saatlerinde araca saldırdı.

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde ilginç bir olay vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü’nde ilginç olay! Sokak köpekleri park halindeki otomobili parçaladı - 1. Resim

DAKİKALARCA TAMPONU ISIRDILAR

Barış Mahallesi’nde önceki gün gece saatlerinde meydana gelen olayda sokak köpekleri park halindeki araca saldırdı. 3 köpek dakikalarca aracın üstüne çıkıp tamponunu ısırdı.

Beylikdüzü’nde ilginç olay! Sokak köpekleri park halindeki otomobili parçaladı - 2. Resim

Yaşanan olay nedeniyle araçta maddi hasar oluşurken, yaşanan o anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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