Beylikdüzü’nde ilginç olay! Sokak köpekleri park halindeki otomobili parçaladı
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 Temmuz 2024 09:41 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 09:48
Beylikdüzü'nde ilginç bir olay vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Sokak köpekleri park halindeki aracı hedef aldı. Köpekler gece saatlerinde araca saldırdı.
İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde ilginç bir olay vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
DAKİKALARCA TAMPONU ISIRDILAR
Barış Mahallesi’nde önceki gün gece saatlerinde meydana gelen olayda sokak köpekleri park halindeki araca saldırdı. 3 köpek dakikalarca aracın üstüne çıkıp tamponunu ısırdı.
Yaşanan olay nedeniyle araçta maddi hasar oluşurken, yaşanan o anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı