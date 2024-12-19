Beylikdüzü'nde kaldırımda el bombası bulundu! Herkes panik içinde
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Aralık 2024 16:18 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 16:26
Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde kaldırımda el bombası bulundu. Çevredeki vatandaşların büyük panik yaşarken olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi.
Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde kaldırım üzerinde bir el bombası bulundu. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı