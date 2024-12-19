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Beylikdüzü'nde kaldırımda el bombası bulundu! Herkes panik içinde

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Aralık 2024 16:18 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 16:26

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde kaldırımda el bombası bulundu. Çevredeki vatandaşların büyük panik yaşarken olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi.

Beylikdüzü​ Yakuplu Mahallesi'nde kaldırım üzerinde bir el bombası​ bulundu. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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