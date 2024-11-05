Beylikdüzü'nde korku dolu anlar! Kafeye gelip kurşun yağdırdılar

05 Kasım 2024 11:10 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 11:10

İstanbul Beylikdüzü’nde korku dolu anlar yaşandı. Bir kişi kafede oturan husumetlisine yanaşıp kurşun yağdırdı. O anlar kameralara saniye saniye yansırken olayın alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı belirtildi.

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İstanbul Beylikdüzü'nde bir kişi husemetlisine kafede kurşun yağdırdı. Dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda saldırgan, taksiden inerek husumetlisinin oturduğu kafeye geldi. Aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

HUSUMETLİSİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Kavganın büyümesi üzerine saldırgan silahını çıkararak husumetlisinin bacağına 3-4 el ateş etti. Olayın ardından saldırgan kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaralı adamı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yaşanan o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.