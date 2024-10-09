Beylikdüzü’nde medikal malzeme üreten tekstilde feci yangın!

09 Ekim 2024 17:53 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 17:53

İstanbul Beylikdüzü’nde medikal malzeme üretimi yapan tekstil firmasında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangının soğutma çalışmaları devam ediyor. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler yangını kontrol altına aldı.

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Beylikdüzü’nde Mermerciler Sanayi Sitesi içerisinde bulunan medikal malzeme üreten bir tekstil firmasında, henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın​ çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

ÇALIŞANLAR DIŞARI KAÇIŞTI

Yangın saat 16.45 sıralarında Beylikdüzü​ ilçesi Yakuplu Mahallesi’nde bulunan Mermerciler Sanayi sitesi içerisindeki medikal malzeme üretimi yapan bir tekstil atölyesinde çıktı. İddiaya göre Çıkan yangınının dumanlarını gören çalışanlar dışarı çıkarken itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangının soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.