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Beylikdüzü’nde medikal malzeme üreten tekstilde feci yangın!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Ekim 2024 17:53 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 17:53

İstanbul Beylikdüzü’nde medikal malzeme üretimi yapan tekstil firmasında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangının soğutma çalışmaları devam ediyor. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler yangını kontrol altına aldı.

Beylikdüzü’nde Mermerciler Sanayi Sitesi içerisinde bulunan medikal malzeme üreten bir tekstil firmasında, henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın​ çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

ÇALIŞANLAR DIŞARI KAÇIŞTI

Yangın saat 16.45 sıralarında Beylikdüzü​ ilçesi Yakuplu Mahallesi’nde bulunan Mermerciler Sanayi sitesi içerisindeki medikal malzeme üretimi yapan bir tekstil atölyesinde çıktı. İddiaya göre Çıkan yangınının dumanlarını gören çalışanlar dışarı çıkarken itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Beylikdüzü’nde medikal malzeme üreten tekstilde feci yangın! - 1. Resim

Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangının soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Aylin 9 Ekim 2024 17:56

Neyse ki kimse zarar görmemiş ama fabrikanın durumu üzücü Allah korusun böyle olaylar daha sık olmasın

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