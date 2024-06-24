Beylikdüzü'nde nefes kesen hırsız polis kovalamacası! O anlar kamerada...

24 Haziran 2024 11:06 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 11:11

Dün sabah Gürpınar'da yaşanan olayda, bir işyerinden palet çalan hırsızlar, devriye gezen polis ekipleri tarafından fark edilince kamyonetle kaçmaya başladı.

POLİSTEN UYARI ATEŞİ

Yaşanan nefes kesen kovalamacada polis ekipleri hırsızları durdurmak için uyarı ateşi yaptı. Kamyonetle Ünlü Sokak'a giren hırsızlar, park halindeki bir araca çarparak kaza yaptı.

Kazada kamyonette bulunan 3 hırsız yaralandı. Şoför mahalinde sıkışan zanlı, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı şüpheliler, polis kontrolünde hastaneye kaldırıldı.

O ANLAR KAMERADA...

Polis ekipleri ile hırsızlar arasında yaşanan nefes kesen kovalamaca, kameralara da yansıdı. Görüntülerde polis ekiplerinden kaçan hırsızlar, kullandıkları kamyonetle sokaklara hızla giriyor. Polis ekipleri hırsızları durdurmak için uyarı ateşi açıyor. Ünlü Sokak'a hızla giren kamyonet, park halindeki araca çarparak kaza yapıyor.