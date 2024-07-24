Beylikdüzü’nde özel harekat destekli terör operasyonu: Çok sayıda silah ele geçirildi

24 Temmuz 2024 12:07 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 12:15

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele ve Özel Harekat polisleri, önceki akşam Beylikdüzü'nde bir sitenin dairesine operasyon düzenledi.

3 KİŞİ GÖZALTINDA...

DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken evden çok sayıda silah da ele geçirildi.

Operasyona ilişkin polis tarafından henüz bir bilgi paylaşılmazken olay yeri inceleme ekiplerinin de uzun süre çalışma yaptığı görüldü.