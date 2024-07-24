Beylikdüzü’nde özel harekat destekli terör operasyonu: Çok sayıda silah ele geçirildi
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Temmuz 2024 12:07 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 12:15
Beylikdüzü’nde Terörle Mücadele ve Özel Harekat polisleri, bir sitenin dairesine terör operasyonu düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken evden silahlar çıktığı öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele ve Özel Harekat polisleri, önceki akşam Beylikdüzü'nde bir sitenin dairesine operasyon düzenledi.
3 KİŞİ GÖZALTINDA...
DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken evden çok sayıda silah da ele geçirildi.
Operasyona ilişkin polis tarafından henüz bir bilgi paylaşılmazken olay yeri inceleme ekiplerinin de uzun süre çalışma yaptığı görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı