Beylikdüzü'ndeki cinayetin detayları kan dondurdu! Katil kendini 'Şule' diye tanıtmış

14 Temmuz 2024 07:58 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 08:37

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi korkunç bir cinayete sahne olmuştu. Yaklaşık 20 gün önce sırra kadem basan 21 yaşındaki Erva Raziye Asar'ın parçalanmış cesedi bir inşat alanında bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan katil zanlısı Fethi Dağlı ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturmayı derinleştiren cinayet büro amirliği ekipleri tarafından sorguya alınan şahıs, ilk önce reddettiği cinayeti itiraf ederken cinayetin kan donduran detayları da ortaya çıktı.

SAHTE PROFİLİN İSMİ "ŞULE GONCA"

Buna göre şüphelinin, sosyal medyada ev temizliği işi arayan Erva'yı "Şule Gonca" ismiyle açtığı sahte sosyal medya hesabından irtibata geçtiği belirlendi. Şüphelinin ayrıca, cinayeti işledikten sonra genç kızın cep telefonundan ailesine, "Ben iyiyim, kayıp başvurumu kaldırın" gibi mesajlar da attığı soruşturma dosyasına geçti.

Genç Erva'nın son olarak irtibatta olduğu kişinin Fethi Dağlı olduğu belirleyen polis şahsın adresine gitti. Katil zanlısı burada polise, "Evime geldi, kahvaltı yaptık, gitti" deedi. Ancak polis ekipleri yaptıkları kontroller neticesinde Dağlı'nın evinin genç kızın izinin kaybolduğu adres olduğunu saptadı. Bunun üzerine gözaltına alınan Dağlı, emniyete götürüldü. Buradaki ifadesinde inkâr eden Dağlı, polisin genç kızın evine girdikten sonra bir daha çıkmadığı yönündeki delilleri paylaşması üzerine cinayeti itiraf etti.

Cinayete kurban giden Erva'nın sosyal medyadan paylaştığı son mesaj ortaya çıkarılmıştı.

6 PARÇAYA BÖLÜP İNŞAAT BOŞLUĞUNA ATMIŞ

Sorgusunda genç kız ile internet üzerinden evini temizletmek için anlaştığını, eve geldiğinde ise aralarında tartışma çıktığı için kızı boğarak öldürdüğünü söyleyen Dağlı, iddiaya göre önce cesedi de evindeki derin dondurucunun içine koydu. Daha sonra da evdeki ekmek bıçağı ile tuvalette cesedi parçalara ayıran gözü dönmüş cani, Erva'nın cesedini de çöp poşetleriyle birkaç günde inşaat alanındaki boşluğa attı. Zanlının yeri tarif etmesi üzerine olay yerine giden ekipler genç kıza ait ceset parçalarını buldu.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre ise zanlı, Şule Gonca isminde sahte bir kadın profili açtı ve bu profil üzerinden genç kız ile irtibata geçti. Genç kızın cesedinin 6 parçaya bölündüğü öğrenilirken şüphelinin iş yerindeki kulübede de Erva Asar'a ait cep telefonu bulundu.

Diğer yandan Erva Raziye Asar'ın sosyal medyadaki son iş ilanı da ortaya çıktı. Asar, ilanda "Acil iş arıyorum. Daha önce kasiyerlik yaptım" diye yazdığı belirlendi.