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 | Özge Sönmez

Beymen'in kurucusu iş insanı Osman Boyner hayatını kaybetti

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in babası Osman Boyner hayatını kaybetti. 99 yaşında hayata gözlerini yuman Boyner'in 26 Nisan Pazar günü toprağa verilmesi bekleniyor.

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Beymen'in kurucusu iş insanı Osman Boyner hayatını kaybetti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.04.2025
saat ikonu 15:35
|
GÜNCELLEME:
25.04.2025
saat ikonu 15:41

Boyner Holding ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) kurucu isimlerinden Osman Boyner, 99 yaşında hayatını kaybetti. Osman Boyner’in 26 Nisan Pazar günü toprağa verilmesi bekleniyor.

OSMAN BOYNER KİMDİR?

Ali Osman Boyner, 1926 yılında Kastamonu'nun Tosya ilçesinde doğdu. Babası Osman Feyzi Boyner işinsanıydı. Hasan, Fazıl ve Güzide isimli 3 kardeşi olan Osman Boyner eğitim hayatına İstanbul'da başladı. Sultanahmet Ticaret Lisesi'ni ve ardından Yüksek Ticaret Okulu'nu tamamladı.

1952 yılında Ahmet Sadıkoğlu, Hasan Boyner ve Fazıl Boyner ile birlikte Altınyıldız’ı kurdu. İlk ihracatını 1956 yılında gerçekleştiren şirket, Türk kumaşının dünyaya tanıtımında büyük rol oynamıştı.

1960'lı yılların sonunda Türkiye'de henüz bulunmayan hazır giyim sektörüne adım atma çalışmalarına başlayan Osman Boyner, modacı arkadaşı Kerim Kerimol ve İtalyan moda evi sahibi Silvano Corsini’nin işbirliğiyle Beymen markasının temellerini attı. Beymen’in ilk mağazası, 1971 yılında İstanbul Şişli’de açıldı. Önce erkek koleksiyonu ile büyük ilgi gören Beymen, zamanla kadın koleksiyonunu ve 1985 yılında spor giyimde farklı bir yaklaşım sunan Beymen Club koleksiyonunu da eklemiştir.

Ali Osman Boyner, sadece bir iş insanı değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinciyle de tanınıyordu. TÜSİAD’ın kurucuları arasında yer almış ve 2010 yılına kadar Boyner Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştü. Osman Boyner’in eşi Ayten Boyner 2021 yılında vefat etmişti.

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