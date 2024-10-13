Beyoğlu, Konya şimdi de Gaziantep! Polise bir saldırı daha

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

13 Ekim 2024 17:47 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 17:48

İstanbul Beyoğlu ve Konya'da polise yönelik gerçekleştirilen saldırılara bir yenisi daha eklendi. Bu sefer adres Gaziantep... Teslim olmak istemeyen bir kişi, polise ateş açtı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Beyoğlu ve Konya'nın ardından Gaziantep​'te de polise saldırı gerçekleştirildi. Gaziantep'te meydana gelen olayda; iddiaya göre bir hırsızlık ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, kaçmaya çalışan şüpheliye "teslim ol" çağrısı yaptı. Şüphelinin bu uyarıyı dikkate almayarak silah çekmesi üzerine polis de ateşle karşılık verince, aralarında silahlı bir çatışma yaşandı. Çatışma anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI Görüntülerde şüphelinin binaya girdikten sonra asansöre yöneldiği sırada polisin teslim ol çağrısına silah çıkararak karşılık verdiği görüldü. Olayın ardından çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. İlgili Haberler Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti yüzü maskeli ve şapkalı olarak çıkarıldı Konya'da polise bıçaklı saldırı: Dehşet görüntüleri kamerada! Bakan Yerlikaya son durumu açıkladı