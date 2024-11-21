Beyoğlu sapıkları hakim karşısında! Pişkin savunmaları şoke etti: 'Herkesin içerisinde cinsel istismarda bulunacak değilim'

21 Kasım 2024 15:07 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 15:19

İstanbul Beyoğlu'nda yolda yürüyen genç kızın önünü keserek taciz eden sanıklar hakim karşısında ifade verdi. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar kadına yardım etmek için yanaştıklarını belirtti. Hakimin 'senden yardım mı istedi?' sorusuna ise 'Gecenin 4'ünde ne olur ne olmaz, bayan sonuçta’ yanıtını verdi.

İstanbul​ Beyoğlu’nda eve gitmek isteyen 25 yaşındaki İremşan A.'nın yolunu keserek sıkıştıran 27 yaşındaki Ömer Konu ve 31 yaşındaki Semir Tarhan hakim karşısına çıktı. Genç kadına kötü bir niyetle yanaşmadıklarını söyleyen Tarhan, müşteki İremşan A.'yı daha önceden tanımadığını belirtti.

'KÖTÜ NİYETLE YANAŞMADIM''

Duruşmada savunma yapan sanık Tarhan, müşteki İremşan A.'yı daha önceden tanımadığını belirterek, ‘’Arkadaşın yanına kötü bir niyetle yanaşmadım, akrabam Ömer ile olay günü bir gece kulübünde alkol alıp dışarı çıkmıştık. Ben İremşan'a yardım amaçlı yanaşmıştım" dedi.

'SENDEN YARDIM MI İSTEDİ?"

Bu sırada mahkeme hakimi, sanık Tarhan'a "Senden yardım mı istedi ki yanaştın? Sana bir adres mi sordu veya bir eşya falan mı taşıyordu?" diye sordu. Sanık ise "Gecenin 4'ünde ne olur ne olmaz, bayan sonuçta" şeklinde yanıt verdi.

"ONCA İNSANIN İÇERİSİNDE CİNSEL İSTİSMARDA BULUNACAK DEĞİLİM"

Daha sonra savunmasına devam eden sanık Tarhan, "Benim dengem kaymıştı, dengemi kaybederken ondan tutunmuş bulundum ve yere düştük. Müştekiye cinsel amaçlı sarılmadım. Onca insanın içerisinde cinsel istismarda bulunacak değilim. Ayrıca öpme yoktur, ben öpmedim ve pişmanım" şeklinde konuştu.

'2 YAŞINDA BİR KIZ ÇOCUĞUM VAR''

Sanık Ömer Konu ise savunmasında, İstanbul'da kimseyi tanımadığından dolayı Semir ile buluştuğunu belirterek, ‘’Olay günü ilk defa Taksim'e gideceğim için heyecanlıydım. Gece kulübünde alkol alıp dışarı çıktık ve bir midyeciye gittik. Midyecideyken müşteki İremşan geldi ve 'bana da ısmarlar mısınız' dedi. Ben tek kelime etmedim, sadece midyeciye 'ağabey ver yesin' dedim. Sonra Semir ile muhabbet etmeye başladılar. Ben de önden yürüdüm. Arkamı döndüğümde ikisinin sohbet ede ede bana doğru geldiğini gördüm. Köşeye geçtiklerini ve yere düştüklerini gördüm. Ben herhangi bir cinsel niyetle yanaşmadım, 2 yaşında bir kız çocuğum var. Namusum ve şerefim üzerine yanaşmadım" dedi.

GENÇ KADIN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Mahkemede müşteki İremşan A.'nın yazılı ifadesi okundu. Müşteki ifadesinde, sanık Ömer Konu'nun kendisine bir şeyler söylediğini ancak hatırlamadığını, kendisini köşeye sıkıştırdığını, bırakmayıp kavradığını ve yere düştükten sonra hala üstünden kalkmaması üzerine çevredekilerin müdahale ettiğini belirtti. Ayrıca olayı ailesinin öğrenmesini istemediğini belirterek sanıklardan şikayetçiyi olmadığı ifade edildi.

SAVCI: 'ŞEREFİM ÜSTÜNE DOKUNMADIM DEDİN AMA DOKUNMUŞSUN''

Duruşmada olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüsü izletildi. Bunun üzerine söz alan Duruşma Savcısı, sanık Konu’ya dönerek ‘’Görüntüde kıza dokunuyorsun, kolundan çekiyorsun. Diğeri köşeye sıkıştırıyor sen de onu izliyorsun. Biraz önce hatırlamıyorum demedin, namusum ve şerefim üstüne dokunmadım dedin ama dokunmuşsun" dedi.

Sanık Konu ise ‘’Ben normalde gerçekten böyle bir insan değilim, işimde ve gücümde bir insanım. Bir şansı daha hak etmiyor muyum? Gerçekten hatırlamıyorum. Onun kız mı erkek mi olduğunu bile bilmiyordum.’’ diye cevap verdi.

TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme, sanıkların mağdura karşı cebir kullanarak cinsel saldırıda bulunduklarını ve eylemlerinin kendi rızasıyla son bulmayarak çevredekilerin müdahalesi ile son bulduğu hususlarını dikkate alarak ‘nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarının oluştuğunu belirtti. Bu gerekçeyle mahkeme, dava hakkında görevsizlik kararı vererek dosyanın nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetti.

Ayrıca sanıklar Semir Tarhan ve Ömer Konu’nun tutukluluk hallerinin de devamına hükmedildi.

30'AR YILA KADAR HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMASI TALEP EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, müşteki İremşan A.’nın olay günü bir gece kulübünde alkol alıp gece 04.00 sıralarında evine gitmek üzere çıktığı, sokakta yürürken daha önceden tanımadığı şüpheliler Ömer Konu ile Semir Tarhan’ın yolunu keserek omuzuna dokundukları, her ne kadar İremşan A.’nın kurtulmak için ilerlemiş ise de şüphelilerin kendisini köşeye sıkıştırdığı, bu sırada Semir Tarhan’ın elini müştekinin beline atarak vücudu ile müştekiye temas ettiği, saçını okşadığı ve bırakmadığı, hatta yere düşürerek üzerine çıktığı belirtildi. Bu sırada diğer şüpheli Ömer Konu’nun etrafı kolaçan ettiğinin aktarıldığı iddianamede, çevredeki insanların olaya görmesi üzerine şüphelilere müdahale ederek uzaklaştırdıkları kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Ömer Konu ile Semir Tarhan’ın beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘basit cinsel saldırı’ suçlarından toplamda 10’ar yıl 6’şar aydan 30’ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.