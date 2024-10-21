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Beyoğlu'nda trajedi: Anne ve bebeğinin cansız bedeni bulundu!

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Ekim 2024 06:30 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 06:34

Beyoğlu’nda kötü koku geldiği ihbarı üzerine bir apartman dairesine giren polis Afrika uyruklu bir anne ile bebeğini ölü halde buldu.

İstanbulBeyoğlu​ ilçesi trajik bir olayın adresi oldu. Bir kötü kokular yaydığı ihbarı üzerine bir apartman dairesine kapısını kırarak giren ekipler evin içerisinde Afrika uyruklu bir anne​ ile bebeğinin cesedini buldu.

Beyoğlu'na trajedi: Anne ve bebeğinin cansız bedeni bulundu! - 1. Resim

DAİRE İÇİNDE KORKUNÇ MANZARA

Edinilen bilgiye göre Bülbül Mahallesi Büyük Kırlangıç Sokak'ta 4 katlı bir binanın 1. katından gelen kötü kokular üzerine mahalle sakinleri tarafından polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Saat 23.00 sıralarında olay yerine ekipler, kapısını kırarak girdikleri daire içerisinde Afrika uyruklu Sauda A. isimli anne ile bebeğinin cansız bedenini buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde anne ve bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Beyoğlu'na trajedi: Anne ve bebeğinin cansız bedeni bulundu! - 2. Resim

ÖLÜM SEBEPLERİ ARAŞTIRILIYOR

Diğer yandan olay yerine gelen AFAD ekipleri de ilgili dairede gaz ölçümleri yaptı. Anca herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı. Polis ekipleri olayın yaşandığı sokakta şerit çekerek güvenlik tedbirleri alırken bina detaylı incelemeye alındı. Cenazeleri Yenibosna'daki Adli Tıp morguna kaldırılan anne ve bebeğinin ne zaman ve neden öldüğü araştırılıyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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