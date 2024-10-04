Beyoğlu'nda genç kadına taciz! Yolunu kesip dehşeti yaşattılar!

04 Ekim 2024 12:12 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 12:43

İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen korkunç taciz olayında bir genç kız, yoldan geçen iki kişi tarafından yolu kesilerek tacize uğradı. Kameralara saniye saniye yansıyan olayda tacizcileri kısa sürede yakaladı. Yakalanan şahısların tam bir suç makinesi olduğu ortaya çıktı.

Kadına şiddet ve taciz olayları bitmek bilmiyor. İstanbul'un göbeği Beyoğlu'nda yaşanan taciz olayı izleyenleri dehşete düşürdü. Olayda 23 yaşındaki bir genç kız evine yürürken, iki kişi bir anda yolunu kesti. Genç kızı köşeye sıkıştıran şahıslardan biri, ardından sarılmaya çalışıp kendisine direnen genç kızı yere düşürdü. Diğer kişi ise olanları sadece izledi.

TACİZCİ TAM BİR SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI!

Genç kız çevredeki vatandaşların müdahalesiyle tacizciden kurtuldu. Genç kızın imdadına yetişen 2 kişi şahıslara müdahale ederek tepki gösterdi. Bu sırada şüpheliler genç kızla ilgili "amcamın kızı" iddiasında bulundu.

Ancak Beyoğlu Güven timi tacizlerin kimliklerini tespit ederek gözaltına aldı ve bu sözlerin yalan olduğu ortaya çıktı. Şüpheli şahısların gasptan, adam yaralamaya, cinsel saldırıdan oto hırsızlığına kadar birçok suç kaydı olduğu ortaya çıktı.