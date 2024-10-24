Beyoğlu’nda köleli sapık partiye polis baskını! Polis ekipleri bile şoke oldu

24 Ekim 2024 08:11 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 08:21

İstanbul Beyoğlu’nda polis ekiplerinin baskın yaptığı bir gece kulübünde yaşananlar polisi bile şoke etti. Baskında bir kadının köle konumunda bir kafese konulduğu ve partiye katılanlar tarafından kırbaçlandığı görüldü. Sapkın partide tam 32 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul​ Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Tolga T., Laden S., isimli şahısların müstehcen içerikli partiler verdiği ihbarını aldı. Biletleri internet ortamında 250 liraya satılan partiye polis ekipleri baskın yapınca iğrenç eylemler ortaya çıktı. Partide köle konumunda belirledikleri bir kadını kafese koyarak kırbaçlattıkları belirlendi. Ekipler bile gördükleri manzara karşısında şoke oldu.

AKILALMAZ SAPKIN PARTİ

Polis ekipleri tarafından yapılan baskın esnasında içeride parti olduğu ve partide hayasızca ve müstehcen hareketler sergilendiği tespit edildi. Polis ekiplerinin bir kadını demir kafesten çıkardığı görülürken, “köle” durumundaki bir şahsın da katılımcılar tarafından kırbaçlandığı belirlendi.

32 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çok sayıda cinsel içerikli materyale el konuldu. Baskında gece kulübü işletmecisinin de aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan ifadesi alınan 23’ü serbest bırakılırken, gece kulübü sahibi ve partiyi organize edenler olmak üzere 9 şüpheli şahıs emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gece kulübü sahibi bir kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan gece kulübüne yapılan baskın anı ise polis kamerasına yansıdı.