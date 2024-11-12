Beyoğlu'nda korku dolu dakikalar! Satırla dehşet saçtı!

12 Kasım 2024 11:53 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 11:55

İstanbul Beyoğlu'nda bir restoran işletmecisi kadın mülk sahibinin kardeşi tarafından satırlı saldırıya uğradı. Dehşet dolu dakikaların yaşandığı olayda saldırgan iş yeri çalışanı tarafından çekpasla kovalanarak dışarıya çıkarıldı.

İstanbul Beyoğlu'ndan bir restoran işletmecisi kadın mülk sahibinin kardeşi, tarafından dehşet dolu dakikalar yaşadı. Oturma ve iş yeri işletme izni olan İran uyruklu Soohasadat Mojsenalhosseini isimli kadın, restoranı geçtiğimiz günlerde 6 aylık ödemesini yaparak kiraladı.

İddiaya göre mülk sahipleri; kadının kendilerine hakaret ettiğini öne sürerek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine emniyette ifadesi alınan kadın daha sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından restoran işletmecisi kadın serbest bırakıldı. Bunun üzerine mülk sahipleri kiracının durumundan dolayı restoranın tahliye edilme davası açtı. Kadın daha sonra restoranına geri dönerek tekrardan işletmeye başladı.

SATIRLA DEHŞET SAÇTI

Bunun üzerine mülk sahiplerinin kardeşi olan Erkan E., dün akşam saatlerinde restoranı geldi. İşletme sahibi kadını ve restoran çalışanlarını tehditler eden Erkan E., daha sonra belinden çıkarttığı satırla saldırmaya başladı. Saldırgan elindeki satırla iş yerine zarar verdi. İş yeri çalışanı tarafından çekpasla kovalanan saldırgan daha sonra dışarıya çıkarıldı.

MÜŞTERİLER KAÇIŞTI

Dehşet anlarının yaşandığı o esnada restoran içerisinde bulunan müşteriler panikle kaçışmaya başladı. O anlar restoranın güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri satırlı saldırganı gözaltına aldı. Emniyete götürülen saldırgan Erkan E.'ye ifadesi alınarak “kasten yaralamaya teşebbüs” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçundan adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Satırlı saldırgan Erkan E.'nin “hakaret” suçundan şikayetçi olduğu kadın da işlemlerinin yapılması sonrası savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.