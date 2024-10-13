Beyoğlu'nda polise bıçaklı saldıran kişi için karar çıktı
Son dakika: Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde polise arkadan gizlice yaklaşarak bıçakla saldıran 34 yaşındaki saldırgan çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Dehşet olayda polis ensesinden yaralanmıştı. Saldırganın aylar önce polisi tehdit eden bir video görüntüsü ortaya çıkmıştı.
İstanbul Beyoğlu'nda 34 yaşındaki Oytun I. İstiklal Caddesi üzerinde bir polis memurunu bıçaklamıştı. Saldırgan sevk edildiği mahkemede 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Hastaneye kaldırılan polis memuru tedavisinin ardından taburcu edilmişti.
ARKASINDAN YAKLAŞIP SALDIRMIŞTI
İstiklal Caddesi üzerinde ayakta duran polise saldırgan şahıs arkasından yaklaşıp bıçakladı. Ensesinden bıçak darbesi alan polisin yardımına ilk önce zabıta memuru koştu. Yaralanan polis, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan polis memuru birkaç saat sonra taburcu oldu.
Saldırgan Oytun I., Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Kasımpaşa'da yakalanarak gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edildin şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.