Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Beyoğlu'nda sıcak saatler: Önce yangın sonra patlama! Vatandaşlar kendini sokağa attı

Beyoğlu'nda sıcak saatler: Önce yangın sonra patlama! Vatandaşlar kendini sokağa attı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Aralık 2024 03:49 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 03:59

Beyoğlu'nda tek katlı gecekonduda gece saatlerinde çıkan yangında patlama meydana geldi. Patlama sonrası çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

İstanbulBeyoğlu​'nda saat 23.45 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi Üst Baruthane Caddesi’nde yangın​ meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle tek katlı gecekonduda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın gecekondunun tamamına yayıldı.

YANGIN ESNASINDA PATLAMA

Yangını gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında gecekondu içerisinde bir patlama meydana geldi. Patlama sesi sonrası paniğe kapılan çevredeki vatandaşlar, kendilerini sokağa attı.

Beyoğlu'nda sıcak saatler: Önce yangın sonra patlama! Vatandaşlar kendini sokağa attı - 1. Resim

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın esnasında gecekonduda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
istanbulbeyoğluyangın

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...