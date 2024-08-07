Beyoğlu'nda şoke eden olay kamerada! Yarım milyonluk senedi ağzına atıp yuttu
İstanbul Beyoğlu'nda kameralara yansıyan görüntüler filmleri aratmadı. Bir adam, örneğinin çekilmesi için fotokopi makinesine yerleştirilen yarım milyonluk senedi bir anda kaptı ardından buruşturup ağzına attı. Herkesin şaşkın bakışları arasında senedi çiğneyip yutan adam hakkında karşı taraf şikayetçi oldu.
Beyoğlu'ndaki bir iş hanında benzerine az rastlanır bir olay yaşandı.
Bir iş adamıyla karşı taraf arasında 523 bin liralık gayrimenkul anlaşmazlığı vardı.
İş adamının avukatı ve Üstün ailesi önce Beyoğlu'ndaki tapu müdürlüğüne gitti.
Arından ise 523 bin TL'lik senedin fotokopisini çekmek için taraflar yine Beyoğlu'ndaki iş hanına geldi.
Show Haber'de yer alan habere göre; avukat senedi uzattı, iş yeri çalışanı ise senedi makineye koydu. Avukat yarım milyonluk senedin aslını fotokopi makinesinden aldığı sırada karşı taraf da bir hamle yaptı.
Avukatın elinden bir anda senedi kapan adam elindeki senedi buruşturdu. Avukat ise geri almak için çabalarken, dükkanın içinde ise arbede yaşandı.
HERKES ŞOKE OLDU
Üç kişinin arasında kalan adam buruşturduğu senedi bir anda ağzına atarak yuttu.
Adamın hamlesi sonrası herkes şaşırıp kalırken, polis merkezine giden avukat şikayetçi oldu. Üstün ailesi hakkında 'resmi belgeyi yok etme' suçlamasıyla dava açıldı.