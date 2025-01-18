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Beyoğlu’nda yangın paniği: Gecekondular yanarak kül oldu!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Ocak 2025 00:32 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 00:32

Beyoğlu'nda üç gecekondu, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Polisin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

İstanbulBeyoğlu​'nda bir gecekonduda çıkan ve bitişikteki iki gecekonduya da sıçrayan yangın​ itfaiye ekiplerince söndürüldü. Suriri Mehmet Efendi Mahallesi Ufak Köprü Sokak'taki gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Beyoğlu’nda yangın paniği: Gecekondular yanarak kül oldu! - 1. Resim

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki iki gecekonduya da sirayet etti. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında gecekondular kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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