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Beyşehir Gölü'nde can pazarı! Tekne alabora oldu: 1 kişi boğuldu

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Haziran 2024 14:58 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 15:00
Beyşehir Gölü&#039;nde can pazarı! Tekne alabora oldu: 1 kişi boğuldu

Beyşehir Gölü'nde can pazarı yaşandı. Alabora olan teknede bulunan 4 kişiden 3'ü kurtarılırken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesi Beyşehir Gölü'nde edinilen bilgiye göre, önceki gün Aygır Adası'ndan Kuşluca Mahallesi istikametine tekneyle hareket eden 4 kişinin teknesi alabora oldu. 112 Acil Çağrı Merkezine gece yarısından sonra yapılan ihbar üzerine ekipler harekete geçti.

Jandarma, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Koruma Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı arama kurtarma ekipleri çalışmalara başladı.

Beyşehir Gölü'nde korku dolu dakikalar! Tekne alabora oldu: 1 kişi boğuldu - 1. Resim

1 KİŞİ BOĞULDU, 3 KİŞİ KURTARILDI

Çalışmalarda 3 kişi kurtarılırken, kayıp olan Yakup Kılıç'ın bulunması için çalışmalar devam etti. Arama kurtarma çalışmalarına gece saatlerinde ara verildi.

Bugün sabahtan itibaren çalışmalar tekrar başladı. Devam eden arama kurtarma çalışmalarında alabora olan teknede kayıp olarak aranan Yakup Kılıç'ın cansız bedeni Kuşluca Mahallesi açıklarında bulundu.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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