Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde yangın paniği! Çok sayıda ekip sevk edildi

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde yangın paniği! Çok sayıda ekip sevk edildi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Ekim 2024 04:40 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 04:57

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi yeni hastane binasının inşaatının çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

İstanbul​'da saat 01.00 sıralarında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi yeni hastane binasının inşaatının çatısında yangın​ meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören inşaat​ işçileri ve vatandaşlar paniğe kapıldı. 

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye​ ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu, yangın başka noktalara sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde yangın paniği! Çok sayıda ekip sevk edildi - 1. Resim

ÖLÜ YADA YARALI YOK

İtfaiye ekipleri yangına vinç yardımıyla müdahale etti. Yangında şans eseri herhangi bir ölü veya yaralı olmadı. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
yangınistanbulinşaatitfaiye

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...