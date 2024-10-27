Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde yangın paniği! Çok sayıda ekip sevk edildi

27 Ekim 2024 04:40 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 04:57

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi yeni hastane binasının inşaatının çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

İstanbul​'da saat 01.00 sıralarında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi yeni hastane binasının inşaatının çatısında yangın​ meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören inşaat​ işçileri ve vatandaşlar paniğe kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye​ ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu, yangın başka noktalara sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

ÖLÜ YADA YARALI YOK

İtfaiye ekipleri yangına vinç yardımıyla müdahale etti. Yangında şans eseri herhangi bir ölü veya yaralı olmadı. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.