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Bilecik’te 2 otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Haziran 2024 00:09 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 00:09
Bilecik’te 2 otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Bilecik'te iki otomobil çarpıştı. Feci kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, Selimiye köyü (OSB) Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi mevkiinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bülent Öztürk yönetimindeki 54 AIN 907 plakalı otomobil ile Y.D. idaresindeki 11 SD 889 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Çarpışma sonrası iki otomobil savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 sürücü ile E.E., ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bilecik’te 2 otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var! - 1. Resim

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen sürücü Bülent Öztürk hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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