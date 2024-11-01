Bilecik'te kayıplara karışan 2 kişi üç gündür aranıyordu! Acı gerçeği TIR şoförü ortaya çıkardı

01 Kasım 2024 18:36 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 18:41

Bilecik'te 3 gündür kayıp olan 2 kişinin cansız bedenleri şarampole uçan bir aracın içinde bulundu. Biri kadın olmak üzere iki kişinin bulunduğu aracın çevresinde olay yeri inceleme ekipleri geniş çaplı çalışma yürüttü.

Otoyolda tomruk dehşeti! Tır arkasına bakmadan savurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Otoyolda tomruk dehşeti! Tır arkasına bakmadan savurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bilecik-Söğüt yolunda şarampole yuvarlanan aracı fark eden tır sürücüsü, hemen 112 acil servis hattını arayarak durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine hızla ulaşan jandarma ekipleri, şarampole düşmüş araçta biri kadın olmak üzere iki kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

ÖLEN KİŞİLERİN 3 GÜN ÖNCE KAYBOLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Araç plakası üzerinden yapılan sorgulama sonucunda, aracın Söğüt’e bağlı Küre Köyü'nde yaşayan İsmail U.'ya ait olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen İsmail U.’nun çocukları, babaları için daha önce kayıp ihbarı verdikleri bilgisiyle karşılaşarak büyük bir üzüntü yaşadı.

Şarampole yuvarlanan araç

HURDAYA DÖNEN ARAÇLAR OLAY YERİNDEN KALDIRILDI

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, nöbetçi savcılığın ilk incelemelerinin ardından kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi. Kazada yaşamını yitiren ikinci kişinin Nurife Ö. olduğu belirlenirken, savcının incelemesi sonrasında cenazeler Bilecik​ Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna sevk edildi. Kullanılamaz hale gelen hafif ticari aracın, çekici yardımıyla kaza mahallinden kaldırılacağı öğrenildi.

Ayrıca, olay yerine gelen Küre Köyü Muhtarı Eyüp Seylan, hayatını kaybeden kişinin 3 gündür kayıp olduğunu ve trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.