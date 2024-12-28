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Bilecik'te kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu: 1 yaralı

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Aralık 2024 10:50 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 10:55
Bilecik&#039;te kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu: 1 yaralı

Bilecik;'te bir otomobil seyir halindeyken kontrolden çıkıp tarlaya uçtu. Trafik kazası sonucu 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bilecik​'te seyir halinde kontrolden çıkan araç tarlaya uçarken, yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

TARLAYA SAVRULDU

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Yenişehir-Bursa karayolunda seyir halindeki otomobil sürücüsü Emre E., virajı alamayarak, aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç tarlaya savrulurken, yaşanan trafik kazasında araç içinde yolcu olarak bulunan Damla E., yaralandı.

Bilecik'te kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu: 1 yaralı - 1. Resim

Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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