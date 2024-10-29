Bilecik'te metruk bina alev alev yandı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

29 Ekim 2024 04:33 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 04:42

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde metruk bir binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, yangının sebebi henüz bilinmiyor.