Bilecik'te metruk bina alev alev yandı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Ekim 2024 04:33 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 04:42
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde metruk bir binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, yangının sebebi henüz bilinmiyor.
Bilecik'te gece saatlerinde Bozüyük ilçesine bağlı Yeni Mahalle Numanağa Sokak'ta bulunan metruk ahşap binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı