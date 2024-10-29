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Bilecik'te metruk bina alev alev yandı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Ekim 2024 04:33 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 04:42

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde metruk bir binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, yangının sebebi henüz bilinmiyor.

Bilecik​'te gece saatlerinde Bozüyük​ ilçesine bağlı Yeni Mahalle​ Numanağa Sokak'ta bulunan metruk ahşap binada yangın​ çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bilecik'te metruk bina alev alev yandı - 1. Resim

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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