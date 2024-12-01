Bilecik’te motosiklet kazası: Ölü ve yaralı var!

01 Aralık 2024 22:38 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 22:41

Bilecik'te motosiklet kazası meydana geldi. Feci kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bilecik​'te seyir halindeki motosikletin devrildiği kazada yolcu hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. Kaza​, akşam saatlerinde Bilecik-Sakarya kara yolunda meydana geldi.

Bilecik'ten Sakarya istikametine giden O.C.'nin kullandığı motosiklet​, Bayırköy Bekdesi mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yolda devrildi. Kazada sürücü O.C. yararlanırken, motosiklette yolcu olarak bulunan Ecenur Beytekin hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından O.C.'yi ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Kazada hayatını kaybeden Ecenur Beytekin'in cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.