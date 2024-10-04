Bilecik'te zehirli yılan alarmı: Çok zehirli bir tür!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

04 Ekim 2024 19:25 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 19:36

Bilecik’te zehirli baran engerek yılanı görüldü. 1 metre uzunluğundaki yılanın, çok zehirli türler arasında yer aldığı belirtildi. Yılan çevredekiler tarafından paniğe neden oldu...

Bilecik' in Bozüyük ilçesinde bir vatandaş tarafından nadir görülen zehirli baran engerek yılanı görüntülendi. Bozüyük ilçesinde Atatürk Köşkü'nün bulunduğu bin 250 metre rakımda gül ana mevkiinde doğa gezintisi yapan Levent Yılmaz isimli vatandaş tarafından nadir görülen zehirli baran engerek yılanı fotoğraflandı. 1 METRE UZUNLUĞU VAR İlçede görülen yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanın, çok zehirli türler arasında yer aldığı öğrenildi.