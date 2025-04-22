Bileti olanlar dikkat! THY 2 il için planlanan tüm uçuşları iptal etti

Türk Hava Yolları, Trabzon ve Rize'de yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları Trabzon ve Rize'de etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ve yarın bu illere yapacağı seferleri karşılıklı olarak iptal etti. Seferlerin iptal edildiğini Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından duyurdu.

2 İLE UÇUŞLAR İPTAL

Yahya Üstün'ün açıklaması şöyle;

"Trabzon ve Rize meydanlarda yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 22 ve 23 Nisan tarihli aşağıdaki seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. İstanbul - Trabzon / Trabzon - İstanbul: TK2834, TK2835, TK2536, TK2537, TK2540, TK2541, TK2816, TK2817, TK2820, TK2821 İstanbul - Rize / Rize - İstanbul: TK2542, TK2543, TK2546, TK2547, TK2536, TK2537 Seyahat planlarınızı güncellemek için web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz."