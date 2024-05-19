Biltis'te feci kaza! Yolcu otobüsü dereye düştü: 7 kişi yaralandı

19 May 2024 13:44 - Güncelleme : 19 May 2024 13:52

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Yolcu otobüsünün dereye düştüğü kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza Bitlis-Van kara yolunda meydana geldi. Yaklaşık 20 yolcuyu taşıyan 65 BJ 330 plakalı otobüs, Yoncabaşı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak dereye düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Ekipler ve yolcular tarafından otobüsten çıkarılan yaralı sürücü ile 6 yolcu, sağlık ekiplerince Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tatvan Kaymakamı Remzi Demir ile Belediye Başkanı Mümin Erol da kaza yerine gelerek bilgi aldı.

Otobüsteki diğer yolcular da kaza yerine gelen başka bir otobüsle Van'a götürüldü.

"SÜRÜCÜ SÜRATLİYDİ, CAMI KIRARAK ÇIKTIK"

Yolculardan Emrah Can dehşet anlarını anlattı. Tatvan'dan Van'a doğru gittiklerini belirten Can, "Kavşaktan dönerken yağmur vardı. Sürücü de biraz süratliydi, karşıdan gelen araçla hakimiyeti kaybetti. Dereye düştük. Ön cam suya batmıştı. Camı kırarak dışarı çıktık" diye konuştu.