BİM market sürpriz yaptı: Yeni sektöre giriyo

YAPAY ZEKÂDAN SİBER GÜVENLİĞE KADAR FAALİYET GÖSTERECEK

BİM'in kurmayı planladığı teknoloji şirketinin faaliyet alanı oldukça geniş tutuldu. Yeni şirket, bilgisayar programlama, yazılım geliştirme ve teknoloji üretiminin yanı sıra bilgisayar, çevre birimleri, POS ve ATM cihazları gibi teknolojik ürünlerin temini ve ticaretiyle de ilgilenecek.

Ancak BİM'in hedefi yalnızca yazılım ve donanımla sınırlı değil. Yapay zekâ, büyük veri analitiği, bulut bilişim ve siber güvenlik gibi ileri teknoloji alanlarında da araştırma-geliştirme, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri sunulması planlanıyor.