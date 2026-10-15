BİM market sürpriz yaptı: Yeni sektöre giriyo

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İstanbul
Türkiye'nin önde gelen perakende zincirlerinden BİM, faaliyet alanını genişletmek için harekete geçti. Market zinciri, bu kez teknoloji sektörüne yönelerek yazılım, yapay zekâ, finansal teknolojiler ve dijital hizmetler alanında faaliyet gösterecek yeni bir şirket kurmaya hazırlanıyor. BİM yönetim kurulunun aldığı karara göre, şirketin tek kurucusu ve tek pay sahibi olacağı yeni girişim, 250 bin lira kuruluş sermayesiyle hayata geçirilecek. Şirketin kuruluş işlemlerinin başlatılmasına karar verildi.
BİM'in kurmayı planladığı teknoloji şirketinin faaliyet alanı oldukça geniş tutuldu. Yeni şirket, bilgisayar programlama, yazılım geliştirme ve teknoloji üretiminin yanı sıra bilgisayar, çevre birimleri, POS ve ATM cihazları gibi teknolojik ürünlerin temini ve ticaretiyle de ilgilenecek.
Ancak BİM'in hedefi yalnızca yazılım ve donanımla sınırlı değil. Yapay zekâ, büyük veri analitiği, bulut bilişim ve siber güvenlik gibi ileri teknoloji alanlarında da araştırma-geliştirme, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri sunulması planlanıyor.
BİM'in yeni girişiminde dikkat çeken başlıklardan biri de finans sektörü oldu. Yönetim kurulu kararına göre şirket, gerekli izin ve yetkilendirmelerin alınması şartıyla finansal teknolojiler, dijital bankacılık ve ödeme hizmetleri alanlarında da faaliyet gösterebilecek. Böylece BİM, geleneksel perakendeciliğin dışına çıkarak finansal teknoloji hizmetlerini de faaliyet alanına dahil etmeyi hedefliyor.
Yeni şirketin faaliyetleri arasında e-ticaret ve dijital platform hizmetleri de bulunuyor.
Bunun yanında teknoloji geliştirme bölgelerinde projeler yürütülmesi ve çeşitli iş birliklerine gidilmesi de planlanıyor.