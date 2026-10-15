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BİM market sürpriz yaptı: Yeni sektöre giriyo

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 15:54
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 15:54
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1
BİM market sürpriz yaptı: Yeni sektöre giriyo

Türkiye'nin önde gelen perakende zincirlerinden BİM, faaliyet alanını genişletmek için harekete geçti. Market zinciri, bu kez teknoloji sektörüne yönelerek yazılım, yapay zekâ, finansal teknolojiler ve dijital hizmetler alanında faaliyet gösterecek yeni bir şirket kurmaya hazırlanıyor. BİM yönetim kurulunun aldığı karara göre, şirketin tek kurucusu ve tek pay sahibi olacağı yeni girişim, 250 bin lira kuruluş sermayesiyle hayata geçirilecek. Şirketin kuruluş işlemlerinin başlatılmasına karar verildi.

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BİM market sürpriz yaptı: Yeni sektöre giriyo

YAPAY ZEKÂDAN SİBER GÜVENLİĞE KADAR FAALİYET GÖSTERECEK

BİM'in kurmayı planladığı teknoloji şirketinin faaliyet alanı oldukça geniş tutuldu. Yeni şirket, bilgisayar programlama, yazılım geliştirme ve teknoloji üretiminin yanı sıra bilgisayar, çevre birimleri, POS ve ATM cihazları gibi teknolojik ürünlerin temini ve ticaretiyle de ilgilenecek.

Ancak BİM'in hedefi yalnızca yazılım ve donanımla sınırlı değil. Yapay zekâ, büyük veri analitiği, bulut bilişim ve siber güvenlik gibi ileri teknoloji alanlarında da araştırma-geliştirme, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri sunulması planlanıyor.

3
BİM market sürpriz yaptı: Yeni sektöre giriyo

DİJİTAL BANKACILIK VE ÖDEME SİSTEMLERİ DE GÜNDEMDE

BİM'in yeni girişiminde dikkat çeken başlıklardan biri de finans sektörü oldu. Yönetim kurulu kararına göre şirket, gerekli izin ve yetkilendirmelerin alınması şartıyla finansal teknolojiler, dijital bankacılık ve ödeme hizmetleri alanlarında da faaliyet gösterebilecek. Böylece BİM, geleneksel perakendeciliğin dışına çıkarak finansal teknoloji hizmetlerini de faaliyet alanına dahil etmeyi hedefliyor.

4
BİM market sürpriz yaptı: Yeni sektöre giriyo

E-TİCARET VE DİJİTAL PLATFORMLAR DA PLANLAR ARASINDA

Yeni şirketin faaliyetleri arasında e-ticaret ve dijital platform hizmetleri de bulunuyor.

Bunun yanında teknoloji geliştirme bölgelerinde projeler yürütülmesi ve çeşitli iş birliklerine gidilmesi de planlanıyor.

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