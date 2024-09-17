BİM'e otomobil daldı! Vatandaş çekiliş kampanyası sandı

17 Eylül 2024 12:05 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 12:05

Market zinciri BİM'in Kocaeli'deki bir şubesine sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil daldı. Kaza maddi hasarla ucuz atlatılırken mağaza içindeki aracı gören vatandaşın marketin çekiliş düzenlediğini sanması tebessüm ettirdi.

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Kocaeli'nin Derince​ ilçesinde bulunan indirim marketleri zinciri BİM​'in bir şubesi ilginç bir kazanın adresi oldu. Bir sürücüsünün fren yerine gaz pedalına bastığı iddia edilen otomobil​ mağazanın içine dalarken markette kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi. Kaza​ sonrası aracı market içinde gören bir vatandaşın verdiği tepki ise güldürdü.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre kaza, saat 07.45'te Çenedere Caddesi'ndeki BİM mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, bir sürücü​ otomobilini park edileceği sırada, fren yerine gaza basınca kontroldan çıkan araç BİM markete daldı. Camdan içeri giren araç marketi darladağınh ederken olay esnasında içerde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken markette ise büyük maddi hasar meydana geldi.

VATANDAŞ ÇEKİLİŞ VAR ZANNETTİ

Kaza sonrası temizlik işleminin ardından markete gelen Ferhat Coşkun isimli bir vatandaş ise içeride otomobili görünce şaşırdığını belirterek, "Markette otomobili görünce çekiliş var sandım. Sonra baktım ki iş başka türlüymüş, kaza yapmış. Galiba sürücü fren yerine gaza basmış" ifadeleriyle güldürdü.