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Binaya asılan dev pankart herkesi şaşırttı! Bir gören dönüp bir daha baktı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 May 2024 20:56 - Güncelleme : 15 May 2024 23:39

Kocaeli'de bir binanın dış cephesine asılan dev pankart görenleri şaşkına çevirdi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde akılalmaz bir manzara dikkat çekti. Seymen Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir binaya asılan pankart görenleri hayrete düşürdü.

BEDDUALI PANKART GÜLDÜRDÜ

Pankarttaki yazıyı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir vatandaş o yazıyı cep telefonu kamerası ile kaydetti. Binaya asılan dev pankartta, "Allah belanı versin Nurettin" yazısı yer aldı.

Binaya asılan dev pankart herkesi şaşırttı! Bir gören dönüp bir daha baktı - 1. Resim

Paylaşılan görüntülere sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. Pankarttaki yazının neden yazıldığı ise merak konusu oldu.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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