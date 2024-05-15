Binaya asılan dev pankart herkesi şaşırttı! Bir gören dönüp bir daha baktı
Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 May 2024 20:56 - Güncelleme : 15 May 2024 23:39
Kocaeli'de bir binanın dış cephesine asılan dev pankart görenleri şaşkına çevirdi.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde akılalmaz bir manzara dikkat çekti. Seymen Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir binaya asılan pankart görenleri hayrete düşürdü.
BEDDUALI PANKART GÜLDÜRDÜ
Pankarttaki yazıyı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir vatandaş o yazıyı cep telefonu kamerası ile kaydetti. Binaya asılan dev pankartta, "Allah belanı versin Nurettin" yazısı yer aldı.
Paylaşılan görüntülere sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. Pankarttaki yazının neden yazıldığı ise merak konusu oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı