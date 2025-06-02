Bingöl art arda sallandı! Naci Görür 'endişe verici' diyerek uyardı

Bingöl'de meydana gelen art arda depremler çevre illerden de hissedilirken endişeye neden oldu. Yer bilimci Prof Dr. Naci Görür, yaşanan sarsıntıların ardından sosyal medya hesabından uyarıda bulundu. Depremin konumu itibarıyla endişe verici olduğunu belirten Naci Görür, "Bu deprem çevre faylar üzerindeki stres alanı değişimini etkileyebilir" ifadelerini kullandı.

AFAD'dan alınan verilere göre dün Bingöl'ün Kiğı ilçesinde art arda 4.4 ve 3.6 büyüklüğünde sarsıntılar meydana geldi. Depremler çevre illerden de hissedilirken olumsuz bir durum yaşanmadı. Tedirgin eden deprem sonrası uzmanlardan da peş peşe açıklamalar geldi. https://x.com/DepremDairesi/status/1929108868644118638

"KONUM İTİBARİYLE ENDİŞE VERİCİ"

Yer bilimci Prof Dr. Naci Görür Bingöl'de yaşanan depremlerle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak vatandaşları uyardı. Görür Depremin konumu itibarıyla endişe verici olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı;

"Dallıca-Kiğı/Bingöl yöresinde 4,5 deprem oldu. Önceden de aynı yörede 4,4 deprem oldu. Deprem Yedisu Fayı ile aynı özellikli ve isimsiz küçük bir fayın üzerinde. Konum itibariyle endişe verici. Bu deprem çevre faylar üzerindeki stres alanı değişimini etkileyebilir. Geçmiş olsun

https://x.com/nacigorur/status/1929174580620640577