Bingöl depremi sonrası Naci Görür uyardı! 'Stres yüklendi'

Bingöl'ün Genç ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının Doğu Anadolu Fayı üzerinde olmadığını belirterek uyardı: "Bu zon stresle yüklendiği için bu tür depremler beklenir."

Gece yarısı Bingöl’ün Genç ilçesi 4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Yerel halkta kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı sonrası resmi makamlardan açıklamalar geldi. Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’ün yorumları ise dikkat çekti. Görür, fay hattı uyarısında bulunarak bölgede benzer sarsıntıların devam edebileceğine işaret etti.

VALİ SAHAYA İNDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 00.03’te Bingöl'ün Genç ilçesinde 4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Yer kabuğunun 7 kilometre derinliğinde oluşan depremin ardından herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer, olası bir riskin önüne geçmek için hızlıca sahaya indi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, depremin hemen ardından ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini belirtti. Vali Usta, yaptığı açıklamada, “AFAD ekiplerimiz, jandarma birimlerimiz ve muhtarlarımızla birlikte saha taramaları gerçekleştiriliyor, bölgedeki gelişmeler dikkatle izleniyor.” ifadelerini kullandı.

"DAF ÜZERİNDE DEĞİL AMA!..."

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür de konuyla ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Görür, sarsıntının Doğu Anadolu Fayı (DAF) üzerinde gerçekleşmediğini vurgulayarak, dikkat çeken şu açıklamayı yaptı: “Deprem, DAF üzerinde değil, bu fayın stres yüklediği Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı üzerinde gerçekleşti. Bu zon stresle yüklendiği için bu tür depremler beklenir.”

Prof. Dr. Görür’ün bu sözleri, bölgedeki fay hareketliliğine yönelik uzun vadeli endişeleri de beraberinde getirdi.