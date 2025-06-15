Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Bingöl depremi sonrası Naci Görür uyardı! 'Stres yüklendi'

Bingöl'ün Genç ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının Doğu Anadolu Fayı üzerinde olmadığını belirterek uyardı: "Bu zon stresle yüklendiği için bu tür depremler beklenir."

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bingöl depremi sonrası Naci Görür uyardı! 'Stres yüklendi'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.06.2025
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
15.06.2025
saat ikonu 10:12

Gece yarısı Bingöl’ün Genç ilçesi 4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Yerel halkta kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı sonrası resmi makamlardan açıklamalar geldi. Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’ün yorumları ise dikkat çekti. Görür, fay hattı uyarısında bulunarak bölgede benzer sarsıntıların devam edebileceğine işaret etti.

Bingöl depremi sonrası Naci Görür uyardı! 'Stres yüklendi'

VALİ SAHAYA İNDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 00.03’te Bingöl'ün Genç ilçesinde 4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Yer kabuğunun 7 kilometre derinliğinde oluşan depremin ardından herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer, olası bir riskin önüne geçmek için hızlıca sahaya indi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, depremin hemen ardından ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini belirtti. Vali Usta, yaptığı açıklamada, “AFAD ekiplerimiz, jandarma birimlerimiz ve muhtarlarımızla birlikte saha taramaları gerçekleştiriliyor, bölgedeki gelişmeler dikkatle izleniyor.” ifadelerini kullandı.

Bingöl depremi sonrası Naci Görür uyardı! 'Stres yüklendi'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son dakika | Bingöl'de deprem oldu! AFAD verileri açıkladı

"DAF ÜZERİNDE DEĞİL AMA!..."

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür de konuyla ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Görür, sarsıntının Doğu Anadolu Fayı (DAF) üzerinde gerçekleşmediğini vurgulayarak, dikkat çeken şu açıklamayı yaptı: “Deprem, DAF üzerinde değil, bu fayın stres yüklediği Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı üzerinde gerçekleşti. Bu zon stresle yüklendiği için bu tür depremler beklenir.”

Prof. Dr. Görür’ün bu sözleri, bölgedeki fay hareketliliğine yönelik uzun vadeli endişeleri de beraberinde getirdi.

ETİKETLER
#naci görür
#bingöl
#deprem uzmanı
#Prof. Dr. Naci Görür
#bingöl depremi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.