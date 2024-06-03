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Bingöl gece yarısı sallandı! AFAD'tan açıklama geldi...

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
03 Haziran 2024 04:04 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 04:06
Bingöl gece yarısı sallandı! AFAD&#039;tan açıklama geldi...

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde gece saatlerinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Depremin adresi bu kez Bingöl...

AFAD'tan alınan bilgilere göre saat 03.54'te meydana gelen depremin büyüklüğü 3,3 olarak tespit edildi. Depremin merkez üssü Yayladere olarak kaydedilirken, derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

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Kaynak: TGRT Haber
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