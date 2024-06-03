Bingöl gece yarısı sallandı! AFAD'tan açıklama geldi...
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
03 Haziran 2024 04:04 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 04:06
Bingöl'ün Yayladere ilçesinde gece saatlerinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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AFAD'tan alınan bilgilere göre saat 03.54'te meydana gelen depremin büyüklüğü 3,3 olarak tespit edildi. Depremin merkez üssü Yayladere olarak kaydedilirken, derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.
Kaynak: TGRT Haber