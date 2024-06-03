Bingöl gece yarısı sallandı! AFAD'tan açıklama geldi...

03 Haziran 2024 04:04 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 04:06

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem: Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem: Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Depremin adresi bu kez Bingöl...

AFAD'tan alınan bilgilere göre saat 03.54'te meydana gelen depremin büyüklüğü 3,3 olarak tespit edildi. Depremin merkez üssü Yayladere olarak kaydedilirken, derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

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