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Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
26 Haziran 2024 07:51 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 07:57
Bingöl&#039;de 4 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgilere göre; Bingöl'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Bingöl'de saat 07.42 sıralarında bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 4.0 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 4.1 km olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

Kaynak: TGRT Haber
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