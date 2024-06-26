Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem

26 Haziran 2024 07:51 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 07:57

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Bingöl'de saat 07.42 sıralarında bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 4.0 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 4.1 km olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...