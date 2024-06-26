Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
26 Haziran 2024 07:51 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 07:57
Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgilere göre; Bingöl'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Bingöl'de saat 07.42 sıralarında bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 4.0 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 4.1 km olarak ölçüldü.
Kaynak: TGRT Haber