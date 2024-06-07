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Bingöl'de deprem oldu, Kandilli'den açıklama geldi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
07 Haziran 2024 01:20 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 01:21
Bingöl&#039;de deprem oldu, Kandilli&#039;den açıklama geldi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Artçı depremler Türkiye'de etkili olmaya devam ediyor. Bingöl yine sallandı...

Kandilli Rasathanesinden alınan bilgilere göre, merkez üssü Karlıova olan depremin büyüklüğü 3,4 olarak açıklandı.

Saat 01.09 sularında yaşanan depremin derinliği ise 3.1 kilometre olarak saptandı.

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Kaynak: TGRT Haber
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