Bingöl'de deprem oldu, Kandilli'den açıklama geldi

07 Haziran 2024 01:20 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 01:21

Adıyaman'da deprem oldu, Malatya'da da hissedildi

Adıyaman'da deprem oldu, Malatya'da da hissedildi

Bursa'da 6,7 büyüklüğünde deprem: 5 ilde gerçekleşti, tatbikatı bile korkuttu

Bursa'da 6,7 büyüklüğünde deprem: 5 ilde gerçekleşti, tatbikatı bile korkuttu

Artçı depremler Türkiye'de etkili olmaya devam ediyor. Bingöl yine sallandı...

Kandilli Rasathanesinden alınan bilgilere göre, merkez üssü Karlıova olan depremin büyüklüğü 3,4 olarak açıklandı.

Saat 01.09 sularında yaşanan depremin derinliği ise 3.1 kilometre olarak saptandı.

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