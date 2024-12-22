Bingöl'de eğitime kar engeli: Valilik kararı duyurdu

22 Aralık 2024 21:10 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 21:13

Bingöl’de etkili olan yoğun kar yağışı sonrası valilik karar verdi. Ulaşımı zorlaştıran olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı bölgelerde eğitime ara verildi. Peki, hangi köy ve beldelerde öğrenciler bugün okula gitmeyecek? Valilik kararı duyurdu.

Yağmur, kar ve soğuk | Kış bastırıyor! 4 il için sarı kodlu uyarı (22 Aralık hava durumu)

Yağmur, kar ve soğuk | Kış bastırıyor! 4 il için sarı kodlu uyarı (22 Aralık hava durumu)

Bingöl’de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 3 köy, 1 belde ve 1 merkez köyünde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi. Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarına bağlı ulaşım riskleri göz önünde bulundurularak Adaklı, Kiğı ve Yayladere ilçeleri, Sancak beldesi ve merkez Sudüğünü köyünde taşımalı eğitim gören öğrenciler için 23 Aralık 2024 Pazartesi günü okulların tatil edildiği belirtildi.

Ayrıca aynı bölgelerde görev yapan engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi. Valilik, vatandaşları buzlanma ve ulaşım tehlikelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.