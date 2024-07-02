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Bingöl'de etkili olan dolu taşkına yol açtı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
02 Temmuz 2024 03:49 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 03:51
Bingöl&#039;de etkili olan dolu taşkına yol açtı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle taşkın meydana geldi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde etkili olan dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Dolu nedeniyle Hazarşah köyünde taşkın meydana geldi. Ekiplerce köyde temizlik çalışması yapıldı.

Bingöl'de etkili olan dolu taşkına yol açtı - 1. Resim

Kaymakam Muhammed Çetin, Hazarşah köyünü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Vatandaşlarla görüşen Çetin, "Devlet olarak her zaman vatandaşımızın yanındayız, hepimize geçmiş olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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