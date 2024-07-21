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Bingöl'de hastane yolundaki çocuğu metrelerce sürükledi

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Temmuz 2024 02:00 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 02:01

Bingöl'de bir otomobil karşıdan karşıya geçen çocuğa çarparak ağır yaraladı.

Bingöl-Muş Karayolu hastane kavşağındaki kaza anbean kameraya yansıdı.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarptı. Kazanın ardından çocuk, Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Çocuğun yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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