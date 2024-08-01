Bingöl'de kahreden haber! Serinlemek için girdikleri dere ikizlere mezar oldu
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Ağustos 2024 09:41 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 10:01
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üstünde seyretmesiyle boğulma vakalarında artış yaşanıyor. Son yaşanan acı olay Bingöl'de meydana geldi. Dereye giren 9 yaşındaki ikiz kardeşler boğularak yaşamını yitirdi.
Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Serpmekaya köyünde 9 yaşındaki ikiz kardeşler Bünyamin ve Cengiz T., köydeki dereye yüzmek için girdi.
Kardeşlerin suda çırpındığını gören arkadaşları köydekilere haber verdi.
KÖYLÜLER KURTARAMADI
Köylüler tarafından sudan çıkartılan ikiz kardeşlerin boğularak hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenilirken kardeşlerin cenazeleri Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı