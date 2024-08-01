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Bingöl'de kahreden haber! Serinlemek için girdikleri dere ikizlere mezar oldu

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Ağustos 2024 09:41 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 10:01

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üstünde seyretmesiyle boğulma vakalarında artış yaşanıyor. Son yaşanan acı olay Bingöl'de meydana geldi. Dereye giren 9 yaşındaki ikiz kardeşler boğularak yaşamını yitirdi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Serpmekaya köyünde 9 yaşındaki ikiz kardeşler Bünyamin ve Cengiz T., köydeki dereye yüzmek için girdi.

Kardeşlerin suda çırpındığını gören arkadaşları köydekilere haber verdi.

Bingöl'de kahreden haber! Serinlemek için girdikleri dere ikizlere mezar oldu - 1. Resim

KÖYLÜLER KURTARAMADI

Köylüler tarafından sudan çıkartılan ikiz kardeşlerin boğularak hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenilirken kardeşlerin cenazeleri Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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