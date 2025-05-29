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 | Selahattin Demirel

Bingöl'de korkutan deprem

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının derinliğini 13.56 kilometre olarak ölçtü. Kısa süreli panik nedeni olan deprem sonrası olumsuz bir gelişme aktarılmadı.

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Bingöl'de korkutan deprem
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 20:23
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 21:01

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bingöl'ün Kiğı ilçesinin merkez üssü olduğu bir deprem bildirdi. Saat 20.14'te kaydedilen sarsıntının derinliği 13.56 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem, ilçede yaşayanlarda kısa süreli paniğe neden olurken herhangi bir olumsuz gelişme bildirilmedi. Öte yandan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, deprem sonrası bir açıklamada bulundu.

Bingöl'de korkutan deprem

BİNGÖL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Usta, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Geçmiş olsun Kiğı, 29.05.2025 saat 20:14 itibarıyla Kiğı ilçemizde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremde idaremize intikal eden herhangi bir can ve mal kaybımız bulunmamaktadır. AFAD ve Jandarma ekiplerimizce Kiğı merkez ve köylerimizde hasar tesbit çalışmalarımız devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Bingöl'de korkutan deprem

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