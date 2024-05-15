Bingöl'de yerin altında gelen garip seslerin sırrı çözüldü! AFAD'dan tgrthaber.com'a özel açıklama

15 May 2024 14:52 - Güncelleme : 15 May 2024 15:50

-ÖZEL- Yaklaşık 25 gün önce Bingöl'ün Solhan ilçesi Yenidal köyü kırsalında köylüler yerin altından garip seslerin geldiğine dair bir video çekti. Köy muhtarı videoyu gördükten hemen sonra Bingöl Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne haber verdi. AFAD ekipleri bölgede 25 gün boyunca çeşitli incelemeler yaptı. Ortaya atılan "ses depremin habercisi, obruk oluşacak, heyelan olacak veya metan gazı" iddialarını AFAD Bingöl müdürü Mehmet Emin Boğatekin yalanladı. tgrthaber.com'un özel haber şefi Zehra Maslak'a konuşan Boğatekin, iddiaları tek tek yanıtladı.

BİNGÖL'DE YERİN ALTINDA GELEN GİZEMLİ SESİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ!

AFAD müdürü Mehmet Emin Boğatekin tgrthaber.com'a yaptığı özel açıklamada, günlerdir her alanda çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Başkan Boğatekin, öncelikle videonun kendilerine ulaştıktan sonra köy muhtarıyla beraber bölgeye intikal ettiklerini belirtti. Akabinde ise ilk olarak Jeologların bölgenin yer yapısını incelediğinin altını çizdi.

BÖLGEDE DEPREM TEHLİKESİ VAR MI?

Boğatekin, "Bölgede kırılma var mı? sorusunun cevabı için yaptığımız jeolojik incelemelerde herhangi bir kayma ve kırılmanın yaşanmadığını tespit etti. Ardından yer tabakası daha detaylı incelendi. Ancak oradan da tehlike arz edecek bir durum olmadığını raporladık. Bölge çok kayalık ve yumuşak toprak bu yüzden her incelemeyi detaylı yaptık. Bu da tam 25 gün sürdü. Metan gazı var? iddiaları üzerine bölgeye giden ekiplerimiz ölçüm yaptı ancak bir sızıntı ya da gaz tespit edilmedi. Bölgede son dönemde çok fazla yağış meydana geldi. Bu yağışlar yerin altındaki boşluklarda birikti. Yer yapısı nedeniyle sular yüzeye yaklaştıkça bu tarz seslerin duyulması normal. Tabi biz incelemelere devam ediyoruz ve bölge kontrolümüz altında. Çünkü yağış birikmesi de bazen yer tabakasına hasar verebilir. Heyelan tarzı olumsuz durum yaşanmaması karşısında tüm tedbirleri aldık. Muhtarımızda tetikte. Jeologlarımız incelemelerinde olumsuz bir durumla karşılaşmadı fakat dediğim gibi yakından takip etmeye devam ediyoruz" dedi.